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Galatasaray, Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü

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Galatasaray, Derbi Hazırlıklarını Sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde iki grup halinde yerden ve havadan top kapma ve pas çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak mücadele için kampa girecek.

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