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Galatasaray Derbi İçin Yola Çıktı

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Galatasaray Derbi İçin Yola Çıktı
Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maç için yola çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maç için yola çıktı.

Derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan lider Galatasaray, 19.30'da oynanacak mücadele için yola çıktı. Güvenlik güçlerinin aldığı yoğun önlemler altında Florya Metin Oktay Tesisleri'nden hareket eden sarı-kırmızılıları yaklaşık 100 kadar taraftar uğurladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar 1 saat boyunca takımın tesislerden ayrılmasını beklerken futbolculara da uzun süre tezahüratta bulundu.

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