Galatasaray, Gaziantep’e 6 Eksikle Gidiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantespor ile deplasmanda oynayacağı maça son antrenmanda sakatlanan Hakan Balta'nın dışında Yasin Öztekin,...

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantespor ile deplasmanda oynayacağı maça son antrenmanda sakatlanan Hakan Balta'nın dışında Yasin Öztekin, Lionel Carole, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda ile cezalı Tolga Ciğerci'den yoksun gidecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanda sağ üst arka adalesinde çekme ve ağrı hisseden Hakan Balta'nın yapılan MR tetkiklerinde birinci derece zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan başarılı futbolcu, Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek.

Ayrıca ayak bileği dış yan bağlarında gerilme olan Yasin Öztekin ve aşil tendonunda gerilme bulunan Lionel Carole, koruma ve tedbir amaçlı olarak Gaziantepspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Hafif sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou ile Luis Cavanda tedbir amaçlı kafileye alınmazken, kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci de

Gaziantep'e götürülmeyen bir diğer isim.

Sarı-kırmızılılar, saat 15.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Gaziantep'e hareket ederek maç saatini bekleyecek. Teknik Direktör Igor Tudor'un Gaziantepspor maçı kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Semih Kaya, Koray Günter, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever."