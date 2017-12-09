Galatasaray, İkinci Kez Geriden Döndü

Galatasaray, ligde Bursaspor maçından sonra ikinci kez Akhisarspor maçından da geriden gelerek rakibini mağlup etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, zorlu Teleset Akhisarspor maçından galip ayrılmasını bildi. Sarı-kırmızılılar, devreye 2-0 geride girdi. İkinci yarıda hücum anlamında daha etkili olan sarı-kırmızılılar, ilk önce Fernando ile farkı 1'e indirdi. Gomis'in golü ile eşitliği yakalayan Galatasaray, Belhanda ve Feghouli'nin golleri ile mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, bu ikinci kez geriden geldiği bir müsabakada rakibini mağlup etti. Galatasaray, daha önce ligin 6. haftasında Bursaspor deplasmanında ilk yarı 1-0 geride kapamış, ikinci yarıda Feghouli ve Tolga Ciğerci'nin golleri ile 2-1 galip geldi.
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