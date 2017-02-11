Galatasaray İle Kayserispor 42. Randevuda

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, TT Arena'da karşılaşacağı Kayserispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, TT Arena'da karşılaşacağı Kayserispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda ev sahibi ekibin 25'e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 19 haftada sarı-kırmızılılar; 12 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 39 puanla 3. sırada bulunuyor. Kayseri ekibi ise 4 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile topladığı 16 puanla 17. sırada. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele ise 1-1 sona ermişti.

Zirve takibi sürüyor

Kupada elendikten sonra gözünü lige çeviren Galatasaray, şampiyonluk hedefi yolunda kayıp vermek istemiyor. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i takip eden sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların bu hafta Kardemir Karabükspor maçında puan kaybetmesinin ardından bu şansı iyi kullanmak istiyor.

42. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 41 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 25 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 2 kez galip gelebildi. 13 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda İstanbul ekibi 87 kez fileleri havalandırırken, Kayseri temsilcisi ise 29 gol kaydetti.

Sneijder yok, Selçuk belki

Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu işleri zorlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta Medipol Başakeşehir ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Sneijder, Selçuk ve Carole sakatlanmış oyuna devam edememişti. Tedavilerine başlanan oyuncuların hızlı gelişimi teknik heyeti sevindiriyor. Sneijder'in en erken 21. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayacağı açıklanırken, Selçuk ile Carole'un durumlarının ise oyuncu, teknik heyet ve sağlık kurulunun alacağı ortak karardan sonra netleşecek. Öte yandan kas ağrısı hisseden Eren Derdiyok'un da durumunun maç saati belli olacak.

Tolga sevinci

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaray'ın orta sahası oyuncusu Tolga Ciğerci'nin tamamen iyileştiği belirtildi. Yaklaşık 3 aydır forma giyemeyen Ciğerci bu hafta içi Eyüpspor ile oynanan maçta süre aldı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in şans vermesi halinde 24 yaşındaki oyuncunun, Kayserispor karşısında oynayabileceği bildirildi.

1 derecede sarı-kırmızılı mücadele

Galatasaray ile Kayserispor arasında TT Arena'da oynanacak mücadele soğuk havada geçecek. 10 Şubat Cuma gününden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava dalgasının hafta sonu daha da şiddetli geçeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre gün içinde kar ve yağmur yağışı beklenirken, karşılaşmanın oynanacağı saat 19.00'da hava sıcaklığının 1 derece olması ön görülüyor.

Düdük Göçek'te

İki takım arasında yarın saat 19.00'da TT Arena'da oynanacak mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Galatasaray, Göçek yönetimindeki 24 maçta; 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda Hüseyin Göçek sarı-kırmızılı futbolculara 53 sarı, 1 de kırmızı kart gösterdi.