Galatasaray İle Teleset Mobilya Akhisarspor 15. Randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor ile bugüne kadar toplam 15 kez karşılaştı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor ile bugüne kadar toplam 15 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 12'ye 1 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-kırmızılılar, 29 puanla ikinci sırada bulunuyor. Akhisar ise 19 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

15. randevu

Galatasaray ile Akhisarspor bugüne kadar ligde 10, Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere toplam 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. İki müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki son oynanan maçta Galatasaray, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Kritik viraj

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan 2 galibiyet çıkarabilirken, 3 defa mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bundan önceki 13 lig maçında ise yenilmemişti. Akhisar karşılaşmasıyla olumsuz havayı tersine çevirmek isteyen Aslan, devre arasına da moralli girmek istiyor.

Maicon ve Ndiaye sınırda

Galatasaray'da Akhisar maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Maicon ile Badou Ndiayei sarı kart görmesi halinde Süper Lig'de gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Düdük Öztürk'te

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Bu sezon 8. kez orta hakemlik yapacak Ümit Öztürk, Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı mücadelede dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.