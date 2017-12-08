  • BIST 106.448
  • Altın 155,362
  • Dolar 3,8670
  • Euro 4,5448
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 1 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 11 °C

Galatasaray İle Teleset Mobilya Akhisarspor 15. Randevuda

» »
Galatasaray İle Teleset Mobilya Akhisarspor 15. Randevuda
Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor ile bugüne kadar toplam 15 kez karşılaştı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor ile bugüne kadar toplam 15 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 12'ye 1 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-kırmızılılar, 29 puanla ikinci sırada bulunuyor. Akhisar ise 19 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

15. randevu

Galatasaray ile Akhisarspor bugüne kadar ligde 10, Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere toplam 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 12 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. İki müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki son oynanan maçta Galatasaray, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Kritik viraj

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son beş maçtan 2 galibiyet çıkarabilirken, 3 defa mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bundan önceki 13 lig maçında ise yenilmemişti. Akhisar karşılaşmasıyla olumsuz havayı tersine çevirmek isteyen Aslan, devre arasına da moralli girmek istiyor.

Maicon ve Ndiaye sınırda

Galatasaray'da Akhisar maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Maicon ile Badou Ndiayei sarı kart görmesi halinde Süper Lig'de gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Düdük Öztürk'te

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Bu sezon 8. kez orta hakemlik yapacak Ümit Öztürk, Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı mücadelede dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdullah Avcı: “3,5 Senede Avrupa’da Harika Bir Deneyim Kazandık”07 Aralık 2017 Perşembe 23:13
  • Uefa Avrupa Ligi: Vitoria Guimaraes 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk Yarı)07 Aralık 2017 Perşembe 23:13
  • Abel Ferreira: “Yenilgiyi Hak Etmedik”07 Aralık 2017 Perşembe 22:43
  • Medipol Başakşehir, Avrupa’ya Veda Etti07 Aralık 2017 Perşembe 22:03
  • Uefa Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Braga: 1 (Maç Sonucu)07 Aralık 2017 Perşembe 21:58
  • Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası Antalya’da Başladı07 Aralık 2017 Perşembe 21:53
  • Yılın En İyi Oyuncusu Ronaldo Oldu07 Aralık 2017 Perşembe 21:38
  • Uefa Uluslar Ligi’nde Torbalar Belli Oldu07 Aralık 2017 Perşembe 21:23
  • 2017 Ballon D’or Ödülünü Real Madrid’in Yıldız Oyuncusu Cristiano Ronaldo Kazandı.07 Aralık 2017 Perşembe 21:23
  • Uefa Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Braga: 0 (İlk Yarı)07 Aralık 2017 Perşembe 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti