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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sezonu Tamamladı

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sezonu Tamamladı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sezonu ligde yarı final, Eurocup'ta yarı final ve Türkiye Kupası'nda da çeyrek final oynayarak tamamladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı sezonu ligde yarı final, Eurocup'ta yarı final ve Türkiye Kupası'nda da çeyrek final oynayarak tamamladı.

Bu sezon kadın basketbol takımında bütçe kısıtlamasına giden Galatasaray, sezonu yarı finalde tamamladı. Sezona Sırp Marina Maljkovic'i takımın başına getirerek başlayan Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 3. Sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nda da çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, Yakın Doğu Üniversitesi'ne elendi.

Kadınlar Eurocup'ta C Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak bir üst tura çıktı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla PEAC-PECS, Virtus Eirene Ragusa ve Good Angels Kosice'yi eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de bir başka Türk takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, kupaya bu tur da veda etti.

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