Galatasaray, Kadın Basketbolda Fenerbahçe’yi 1 Kez Yenebildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ezeli rakibi Fenerbahçe ile bu oynadığı 5 karşılaşmadan 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ezeli rakibi Fenerbahçe ile bu oynadığı 5 karşılaşmadan 1 galibiyet çıkarabildi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, bu sezon Fenerabahçe ile 5 karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar; iki kez Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonu, 3 kez de yarı final serisinde ezeli rakibi sarı-lacivertliler ile mücadele etti. Bu maçlarda deplasmanda oynanan 3 maçta yenilen Galatasaray, rakibine evinde de 1 maç kaybetti. Sarı-kırmızılılar, tek Fenerbahçe galibiyetini normal sezonda Abdi İpekçi Spor Salonu'na oynanan karşılaşmadan 89-73'lük skorla almıştı.