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Galatasaray Kafilesi Bursa’ya Geldi

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Galatasaray Kafilesi Bursa’ya Geldi
Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Bursa'ya geldi.

Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Bursa'ya geldi.

Sarı-kırmızılı takım, akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yarın saat 19.30'da başlayacak karşılaşma için bugün saat 20.30'da deniz yoluyla Bursa'ya hareket eden Galatasaray kafilesi, konaklayacağı otele giriş yaptı. Kafilenin kentteki geçiş güzergahlarında güvenlik önlemi alındığı gözlendi. Galatasaray takımının kalacağı otelin önünde toplanan bir grup taraftar ise takımın gelmesiyle sevinç gösterisinde bulundu.

Galatasaray'ın Bursaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli."

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