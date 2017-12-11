  • BIST 109.156
  • Altın 153,061
  • Dolar 3,8203
  • Euro 4,5092
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C

Galatasaray Kafilesi Sivas’a Geldi

» »
Galatasaray Kafilesi Sivas’a Geldi
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. turun rövanşında yarın TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. turun rövanşında yarın TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maç için Sivas'a geldi.

Saat 15.30'da İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Sivas'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Soğuk havaya rağmen taraftar Galatasaray kafilesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşıladı. Havalimanında bulunan taraftarlar futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Havalimanından Demir Grup Sivasspor takım otobüsü ile konaklayacağı otele gelen Galatasaray takımını otel önünde de taraftarlar karşıladı. Taraftarlar kaptan Selçuk İnan'a yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray'ın Sivas Belediyespor maçı kamp kadrosunda, Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel ve Sefa Özdemir yer aldı.

Sivas Belediyespor Galatasaray karşılaşması yarın saat 19.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jorquera Şili’de Ameliyat Olacak11 Aralık 2017 Pazartesi 16:58
  • Şehit Oğuz Özgür Çevik Turnuvası Şampiyonu Göztepe11 Aralık 2017 Pazartesi 16:53
  • Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı11 Aralık 2017 Pazartesi 16:48
  • Üniversitelerarası Voleybol Müsabakalarında 4 Takım 1. Lige Yükseldi11 Aralık 2017 Pazartesi 16:33
  • Bektaş: "Mersin Oryantiringde Örnek Bir İlimiz"11 Aralık 2017 Pazartesi 16:18
  • Güneş: "Temennimiz Sporcularımızın Bayrağımızı Uluslararası Arena Da Göndere Çektirmeleridir"11 Aralık 2017 Pazartesi 16:03
  • Östersunds’tan Arsenal’a Gönderme11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Galatasaray Yıldızlarını Sivas’a Götürmedi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:38
  • Malatya Bayanlarspor’da Adıyaman Galibiyetinin Sevinci Sürüyor11 Aralık 2017 Pazartesi 15:23
  • E.yeni Malatyaspor’da Tek Gündem Hakem Kararları11 Aralık 2017 Pazartesi 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti