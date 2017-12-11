Galatasaray Kafilesi Sivas’a Geldi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. turun rövanşında yarın TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. turun rövanşında yarın TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı maç için Sivas'a geldi.

Saat 15.30'da İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Sivas'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Soğuk havaya rağmen taraftar Galatasaray kafilesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşıladı. Havalimanında bulunan taraftarlar futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Havalimanından Demir Grup Sivasspor takım otobüsü ile konaklayacağı otele gelen Galatasaray takımını otel önünde de taraftarlar karşıladı. Taraftarlar kaptan Selçuk İnan'a yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray'ın Sivas Belediyespor maçı kamp kadrosunda, Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel ve Sefa Özdemir yer aldı.

Sivas Belediyespor Galatasaray karşılaşması yarın saat 19.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek.