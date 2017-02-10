Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü TT Arena'da karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 12 Şubat Pazar günü TT Arena'da karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızlıların ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmanı Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in yönetiminde düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması gerçekleşti. Basına kapalı bölümünde ise takım taktik çalıştı. Antrenmana sakatlıkları devam eden Sneijder ile Carole katılmazken, Eren Derdiyok ile Selçuk İnan takımdan ayrı düz konuşu yaptı.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.