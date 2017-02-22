Galatasaray, Kızılyıldız Deplasmanında

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşı gelecek.

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşı gelecek.

THY Euroleague'in 23. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın TSİ 21.00'de Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 15 mağlubiyetle 14. sırada yer alırken, Kızılyıldız ise 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

8. randevu

Galatasaray Odeabank ile Kızılyıldız, bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda 7 kez karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez parkeden galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 3 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız 85-83 kazandı.

İstatistiklerle iki takım

Galatasaray, Euroleague'de 75.0 sayı, 31.5 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Kızılyıldız ise 79.3 sayı, 31.9 ribaund ve 19.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-kırmızılıları 11.3 sayı ortalamasıyla oynayan Sinan Güler sırtlarken, Kızılyıldız'da ise Marko Simonovic 13.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

İki takım arasında Sırbistan'da oynanacak mücadeleyi Emilio Perez Pizarro, Jakup Zamojski ve Sergio Silva üçlüsü yönetecek.