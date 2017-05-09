IHAAW200527-SPO/09-05-2017 - Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında yer alan bütün oyunculara kötü performansı dolayısıyla para cezası verdi. 09.05.2017 20:05:27 TSI NNNN
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Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa Maçında Yer Alan Bütün Oyunculara Kötü Performansı Dolayısıyla Para Cezası Verdi.
IHAAW200527-SPO/09-05-2017 - Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında yer alan bütün oyunculara kötü performansı dolayısıyla para cezası verdi.
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Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa Maçında Yer Alan Bütün Oyunculara Kötü Performansı Dolayısıyla Para Cezası Verdi.IHAAW200527-SPO/09-05-2017 - Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçında yer alan bütün oyunculara kötü performansı dolayısıyla para cezası verdi.
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