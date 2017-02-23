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Galatasaray Maçı Öncesi Rotasyon

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Galatasaray Maçı Öncesi Rotasyon
Deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Hapoel Beer Sheva'yı rövanş maçında bu akşam Vodafone Arena'da konuk eden Beşiktaş, ilk maçın kadrosuna oranla 5 farklı...

Deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Hapoel Beer Sheva'yı rövanş maçında bu akşam Vodafone Arena'da konuk eden Beşiktaş, ilk maçın kadrosuna oranla 5 farklı isimle sahaya çıktı. Şenol Güneş, Galatasaray maçı öncesinde skor avantajını kullanarak rotasyona gitti.

Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj sağlayan Beşiktaş, ikinci maça rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Pazartesi günü ligde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, ilk maça göre tam 5 farklı isimle sahaya çıktı. İlk maçta sakatlık yaşayan ve ligde oynanan Akhisar mücadelesinde forma giymeyen Mitrovic, Hapoel karşısında ilk 18'de yer almazken, deplasmandaki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Cenk Tosun, mücadeleye yedek başladı. Bu 5 ismin yerine Atınç Nukan, Andreas Beck, Gökhan İnler, Talisca ve Aboubakar sahada yer aldı.

Rakipte 4 değişiklik

Avrupa Ligi mücadelesinde Beşiktaş 5 değişiklikle sahaya çıkarken, Hapoel Beer Sheva da 4 farklı isimle sahada yer aldı. İsrail'de oynanan mücadelede ilk 11'de yer alan Ben Bitton, Maharan Radi, Maor Melikson ve Hapoel'in tek golüne imzasını atan Elyaniv Barda, Vodafone Arena'daki karşılaşmaya yedek başladı. Bu isimlerin yerine ilk maçta oyuna sonradan giren Mohammad Ghadir ve Ben Sahar'ın yanı sıra Vladimir Broun ile Matan Ohayon ilk 11'de yer aldı.

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