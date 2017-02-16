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Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş Maçının Ardından

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Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş Maçının Ardından
Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka'yı 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka'yı 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonrası takımların başantrenörleri ve oyuncuları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, "Mücadele gücü son derece yüksek bir maç oldu. Maç boyu her iki takım da çok iyi mücadele etti. Maç boyunca zaman zaman biz öne fırladık, zaman zaman onlar ve iki takım da kopmadı. Sinan'ın önderliğinde Darüşşafaka savunmasını delmeyi başardık ve o kilidi açmayı başardık, galip geldik. Yarı finalde Galatasaray taraftarının bu salonu doldurmasını bekliyoruz ve finale geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt ise, "Gerçekten zor ve sert bir maç oldu. Çok açıklarımız oldu, Galatasaray'da bu açıkları değerlendirdi. Bir kaç basit top kaybı yaptığımızı söyleyebilirim. Tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Galatasaray Odeabank oyuncusu Göksenin Köksal de "Tabikide Türkiye kupasında amacımız kupayı alıp İstanbul'a öyle dönmek. Daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz. Kupada sürprizler olabiliyor" şeklinde konuştu.

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