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Galatasaray, Östersunds Fk Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

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Galatasaray, Östersunds Fk Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Östersunds FK ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Östersunds FK ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra beşe üç topa sahip olma çalışması üzerinde duran takım, ardından iki ceza sahası arasında koşu yaptı. Koşunun ardından antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Ana bölümde ise çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, Östersunds FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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