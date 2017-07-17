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Galatasaray, Östersunds Fk Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

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Galatasaray, Östersunds Fk Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu rövanşında Östersunds FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu rövanşında Östersunds FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve her oyuncunun birer takım arkadaşıyla yaptığı pas çalışmasıyla başladı. Devam eden bölümde 12'ye altı baskı ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın bir sonraki kısmında sekize sekiz ve iki jokerli top tutma çalışması üzerinde duruldu. Son bölümde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, Östersunds karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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