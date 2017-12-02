Galatasaray Taraftarından Tepki Dolu Karşılama

Galatasaraylı taraftarlar 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası takımı tesislerde protesto ederek karşıladı.

Galatasaraylı taraftarlar 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası takımı tesislerde protesto ederek karşıladı.

Galatasaray, ligin 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Takımın gelişini bekleyen taraftalar Fatih Terim lehinde tezahüratlarda bulunurken, Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Igor Tudor için ise istifa tezahüratında bulundu. Taraftarlar takım otobüsünün görülmesi ile de futbolcular ve sarı-kırmızılı yönetim için protestoda bulundu.

Sarı-kırmızılıları taşıyan otobüs yoğun güvenlik önemlerinin altında tesislere giriş yaptı.