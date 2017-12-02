Galatasaray Taraftarları, Deplasmanda Takımını Yalnız Bırakmadı

Galatasaray taraftarları, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde kendilerine ayrılan yerleri doldurarak takımlarını yalnız bırakmadı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarına desteklerini maç boyuncu sürdürdü. Kendilerine ayrılan tribünü dolduran taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.
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