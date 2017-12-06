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Galatasaray Ürünlerine İlgi

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Galatasaray Ürünlerine İlgi
Yurdun birçok şehrinde dolaşan Galatasaray Store, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ilgi görüyor.

Yurdun birçok şehrinde dolaşan Galatasaray Store, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ilgi görüyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarları ile buluşan tıra taraftarlar yoğun ilgi gösterildi.

Gezici tırın yetkilileri, Tavşanlılılar'a kışlık ürünler başta olmak üzere şapka, atkı, anahtarlık, eşofman, tişört, forma, ayakkabı ürünlerini sunduklarını kaydetti.

Tır yetkilileri, "Taraftarlarımız internetten aldıkları ürünlerden daha çok beden ebatları konusunda şikayetlerde bulunuyor. Bu konuda mağduriyet yaşıyorlar. Ancak aracımız il ve ilçelere geldiği zaman deneyerek alabiliyorlar. O nedenle buradan almalarının bu tür avantajları var tırımızın" dediler.

Galatasaray Store'de alışveriş yapan Mehmet Güvenç, her seferinde bu tırdan alışveriş yaptığını ve ilçeye gelmelerinden dolayı memnun olduklarını ifade etti. (Tİ - EFE)

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