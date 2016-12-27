Galatasaray’da Florya Ve Riva Protokolü İmzalandı

Galatasaray ile Emlak Konut arasında Florya ve Riva projeleriyle ilgili protokol imzalandı.

Galatasaray ile Emlak Konut arasında Florya ve Riva projeleriyle ilgili protokol imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Florya ve Riva'daki arazilerine ilişkin protokolün imzalandığını Başkan Dursun Özbek, "tarih yazan formalar" lansmanında açıkladı. Öte yandan konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği arasında 29.06.2016 tarihinde imzalanan protokolle ilgili sürecin yürütülmesine yönelik olarak ek protokol imzalanmıştır. Konuyla ilgili açıklama ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği kurumsal web sitesinde yapılacaktır."