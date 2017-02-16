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Galatasaray’da Hazırlıklar Tudor Yönetiminde Sürüyor

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Galatasaray’da Hazırlıklar Tudor Yönetiminde Sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Igor Tudor yönetiminde devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Igor Tudor yönetiminde devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra takım halinde pozisyon alma ve değişimi üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise topa ve rakibe baskı çalışmaları üzerinde duruldu.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayarak öğleden sonra Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Trabzon'a hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek maç için bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’da Hazırlıklar Tudor Yönetiminde Sürüyor

Galatasaray’da Hazırlıklar Tudor Yönetiminde Sürüyor

Galatasaray’da Hazırlıklar Tudor Yönetiminde Sürüyor

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