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Galatasaray’da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

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Galatasaray’da Kayserispor Maçı Hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını iki günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını iki günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra beşerli üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş oyunları üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda üç takım halinde çift kale turnuvası yapıldı. Yüksek tempoda yapılan çift kale maçın ardından antrenman tamamlandı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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