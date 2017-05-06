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Galatasaray’da Sakatlık Şoku

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Galatasaray’da Sakatlık Şoku
Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler, Erick McCollum, Tibor Pleiss ve Alex Tyus sakatlığı nedeniyle Anadolu Efes mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler, Erick McCollum, Tibor Pleiss ve Alex Tyus sakatlığı nedeniyle Anadolu Efes mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın 16.00'da sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda Sinan Güler, Errick McCollum, Tibor Pleiss ve Alex Tyus'ın, lacivert-beyazlılar karşısında sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacağı açıklandı.

Galatasaray resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımızın Spor Toto Basketbol Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında yarın oynayacağı Anadolu Efes mücadelesinde takım kaptanımız Sinan Güler, Tibor Pleiss, Alex Tyus ve Errick McCollum sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecektir. Dört oyuncumuzun da tedavilerine devam ediliyor."

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