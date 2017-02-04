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Galatasaray’da Sakatlıklar Üst Üste Geldi

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Galatasaray’da Sakatlıklar Üst Üste Geldi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşandı. Sarı-kırmızılılar, dakikalar 51'i gösterdiğinde 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullandı.

Medipol Başakşehir deplasmanında boy gösteren Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar can sıktı. Karşılaşma öncesinde ısırma sırasında De Jong'la çarpışan Ahmet Çalık, uzun süre yerde kaldıktan sonra yapılan müdahale sonrasında maça ilk 11'de başladı. Ancak karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Sneijder sağ üst ön adalesinden sakatlanarak oyunu terk etti. Yıldız futbolcunun yerine Josue oyuna dahil oldu.

Önce Carole, sonra Selçuk

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıya Carole - Linnes değişikliğiyle başladı. Riekerink'in yaptığı bu değişikliğin de zorunlu olduğu öğrenildi. İlk yarının son dakikalarında Visca'nın müdahalesiyle sağ bileği dönen Carole, ikinci yarıya devam edemezkeni, maçın 51. dakikasında diğer kötü haber de kaptan Selçuk İnan'dan geldi. İkinci yarının hemen başında sağ üst ön adalesini tutan Selçuk İnan oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcu direkt olarak soyunma odasının yolunu tutarken, bu futbolcunun yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Riekerink; Sneijder, Carole ve Selçuk İnan'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, zorunlu olarak 51 dakikada 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış oldu.

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