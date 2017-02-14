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Galatasaray’da Tudor Dönemi

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Galatasaray’da Tudor Dönemi
Galatasaray'ın Hırvat teknik adam Igor Tudor ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın Hırvat teknik adam Igor Tudor ile 1,5 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılı takımda Kayserispor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası Jan Olde Riekerink'in yerine Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Galatasaray, hafta sonu Kayserispor'a 2-1 mağlup olmuş ve taraftarların protestoları ile karşı karşıya kalmıştı. İddiaya göre; Tudor'un menajeri ile bir araya gelen sarı-kırmızılı yönetim 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Kararın, bugün saat 16.00'da yapılacak olan yönetim kurulu toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

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