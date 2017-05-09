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Galatasaray’da Yeni Sportif Direktör Cenk Ergün

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Galatasaray’da Yeni Sportif Direktör Cenk Ergün
Galatasaray Kulübü'nde Sportif AŞ Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

Galatasaray Kulübü'nde Sportif AŞ Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi.

Bugün yapılan divan toplantısı sonrası Cenk Ergün sportif direktör görevine getirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Florya'da Futbol A Takımı ve Futbol Akademisi bünyesinde tüm takımlarımızın sevk ve idaresinden sorumlu olacak Cenk Ergün; yurt içi ve yurt dışı kulüplerarası ilişkiler ile transfer programlaması konularında da yetkili olarak görev yapacaktır. Cenk Ergün'ün yardımcılık görevini Futbol Takımı İdari Menajeri Uğur Yıldız yürütecektir. Ayrıca Florya'da futbol faaliyetleri ile ilgili tüm medya mecraları ile ilişkilerin organizasyonu konusunda Futbol Takımı Medya Koordinatörü olarak Hasan Tankaya, Futbol Takımı Medya Sorumlusu olarak ise Eray Sözen görev alacaktır. Başkan'ımız Dursun Özbek yönetimi ve koordinasyonu altında çalışmalarını sürdürecek olan Florya futbol ekibimize başarılar dileriz" denildi.

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