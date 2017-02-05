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Galatasaray’dan Sakatlarla İlgili Açıklama

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Galatasaray’dan Sakatlarla İlgili Açıklama
Galatasaray, dün akşam oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Sneijder, Selçuk ve Carole'ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, dün akşam oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Sneijder, Selçuk ve Carole'ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak kupaya veda eden Galatasaray'da sakatlıklar da can sıkıyor. Maçın henüz 4. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Sneijder ile Selçuk İnan ve Lionel Carole'ün sakatlıklarıyla ilgili kulüpten bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Selçuk İnan'ın bugün yapılan MR tetkikinde sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Wesley Sneijder'ın sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Sağ ayak bileğine darbe alan ve ayak bileği dönen Lionel Carole'ün ise yapılan MR tetkikinde sağ ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme, ödem ve kemik kontüzyonu tespit edilmiştir. Üç oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."

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