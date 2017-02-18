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Galatasaray’dan Sakatlık Açıklaması

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Galatasaray’dan Sakatlık Açıklaması
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosuna almadığı oyunculardan Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Hakan Balta'nın sakatlık durumları...

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosuna almadığı oyunculardan Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lionel Carole ve Hakan Balta'nın sakatlık durumları ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren Derdiyok: Saha ve salonda kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Wesley Sneijder ve Lionel Carole: Tedavileri sonrası kondisyonerler eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Hakan Balta: Takımımızın İstanbul'da yaptığı idmanda sağ uyluk iç adale grubunda ağrı oluşan ve sponsor hastanemiz Medical Park'ta çekilen MR'ında birinci derece zorlanma tespit edilen oyuncumuz günü tedavi ile geçirdi."

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