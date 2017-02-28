Galatasaray’ın Defansında İstikrar Yok

Dün akşam oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da defans hattı güven vermiyor.

Dün akşam oynanan derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da defans hattı güven vermiyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı son 5 maçta da farklı defans hattıyla mücadele ederken, bu karşılaşmalarda kalesinde 5 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan derbide Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Ligde oynanan son 5 maçın sadece birinde kalesini gole kapamayı başaran sarı-kırmızılı takım, bu periyotta oynadığı karşılaşmaların hepsine farklı defans oyuncularıyla çıktı. Geride kalan haftalarda kalesinde 22 gol gören Aslan, ilk dört takım arasında en fazla gol yiyen ekip olarak dikkat çekiyor.

Defansta istikrar yok

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alırken, söz konusu dönemde sırasıyla; Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş ile karşılaştı. Bu ekiplerden sadece Akhisar Belediyespor'u 6-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray, Çaykur Rizespor ile berabere kalırken diğer takımlara ise mağlup oldu. Bu periyottaki maçlara baktığımızda sarı-kırmızılı takımda en dikkat çeken özellik ise, 5 maçın 5'ine de farklı defans hattıyla çıkması. Bu mücadelelerin hepsinde farklı savunma opsiyonları denenirken, bir türlü istikrarın yakalanamaması da takımın başarısız olmasın da büyük önem taşıyor.

En fazla Sabri, Hakan, Carole

Bu sezon Galatasaray'ın defans hattında en fazla forma giyen isimler Sabri, Hakan ve Carole oldu. 22 haftada 20 kez forma giyen Sabri Sarıoğlu, bu maçların 18'inde de karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Hakan Balta ve Lionel Carole ise 19 kez saha çıkarak defansın en istikrarlı isimleri arasında yer aldı.

Serdar ve Ahmet verimli olamadı

Sarı-kırmızılıların sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği Serdar Aziz ile devre arası transfer döneminde Gençlerbirliği'nden kadroya dahil edilen Ahmet Çalık bekleneni veremedi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği performansı gösteremeyen Serdar Aziz, adeta formaya hasret kaldı. Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında sağ diz arka çapraz bağında kopma tespit edilen sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ligde sadece 5 maçta forma giyebildi. Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Ahmet Çalık da istenen performansı gösteremedi. Süper Lig'de Galatasaray formasını 3 defa giyebilen genç oyuncu, bu karşılaşmaların sadece 1'inde sahaya ilk 11'de çıktı.