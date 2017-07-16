Galatasaray’ın Yeni Transferi Mariano, İstanbul’da

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Brezilyalı futbolcu Mariono, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Brezilyalı futbolcu Mariono, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da transferler uçaktan inmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladığı sağ bek Mariano, Atatürk Havalanı'ndan İstanbul'a giriş yaptı. Mariano'yu karşılaşmaya çok sayıda taraftarlar da geldi. Brezilyalı futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve en kısa sürede sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacak. Yıldız futbolcu, La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyiyordu.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime protestolarını da sürdürdü.