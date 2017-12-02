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Galibiyet Sevinci Felaketi Oluyordu

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Galibiyet Sevinci Felaketi Oluyordu
Van'da derbi maç sonrası sevinen Beşiktaş taraftarı aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Van'da derbi maç sonrası sevinen Beşiktaş taraftarı aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Van'da Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı sonrası galibiyet sevinci yaşayan genç taraftar araba çarpması sonucu ağır yaralandı. Maç sonrası Van'ın en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesi'nde galibiyet sevinci yaşan Ferhat Aslan (19) yolun karşısına geçmek için refüjün üzerinden atladı. Atladığı sırada kayarak yere düşen Aslan, sol şeritten gelen aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından Lokman Hekim Van Hastanesine götürülen Aslan, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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