GALİBİYETİ ELİMİZDEN KAÇIRDIK

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor Teknik Sorumlusu Ali Bilgici, iyi mücadele ettikleri karşılaşmada galibiyeti ellerinden kaçırdıklarını söyledi

Görelespor maçında iyi bir oyunu galibiyetle süsleyemediklerine dikkat çeken Bilgici, "Karşılaşmanın ilk yarısında rakibimiz atığı gole öne geçti. Ardından yakaladığımız gol pozisyonlarını iyi değerlendirdik ve üstün bir duruma geçtikten sonra akabinde kalemizde golü gördük. Bu arada galibiyeti getirecek fırsatları değerlendiremediğimiz gibi önemli olan üç puanı elimizden kaçırdık. Önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz” diye konuştu.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Lig'de 9. sırada bulunan Ayancık Belediyespor maçının hazırlıklarına başladıklarına dikkat çeken Bilgici, ”Rakiplerimizde bu arada boş durmayacaklar. Bizim asıl hedefimiz Ladik Belediyespor ile aramızdaki bulunan puan farkını korumak olacak. Sezon sonuna kadar alacağımız puanlarla ligi istediğimiz yerde bitireceğimize inanıyorum. Ayancık Belediyespor maçını kazanarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.