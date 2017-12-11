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GALİBİYETLE DÖNECEĞİMİZ BİR MAÇTI

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DAVUT AKTAŞ

Kriz dolu bir haftanın ardından Denizlispor maçına çıkan Samsunspor, beklenin aksine daha dertli toplu bir görüntü içindeydi.
Alınan kötü sonuçlar ve ligin tehlike çemberi içerisine girmesi, taraftarın tepkisi üzerine yönetim olağanüstü kongre kararı aldı. 
Tabii istifa etmeden aldıkları bu karar, akıllarda başka hesaplar içerisinde olduklarının kuşkusunu uyandırıyor ama şimdi konu bu değil.
Futbolcuların alacakları için federasyona başvurması, teknik direktör Engin İpekoglu'nun hafta içindeki açıklamaları, sağlıklı bir ortam oluşturmadı Samsun'da.
Tüm bunlara rağmen Denizlispor deplasmanında galibiyet alacak kadar hatta daha fazlasını yapabilecek bir oyun ortaya koydu.
Sezon bayşından bu yana girmediği kadar pozisyon üretti Kırmızı-Beyazlılar ama, bunları skora çevirecek beceriyi sahaya yansıtamadı.
Ligin zor gol atabilen takımının bu kadar rahat pozisyon üretip skor üretememesi üzüntü verici elbette.
İlk yarıda Ayite, Chibuike, ikinci yarıda Enes, Gökay, yine Ayite ve Chibuike ile yüzde yüzlük pozisyonları harcayan Samsunspor'un deplasmandan 3 puan ile dönememesini sadece şansızlık olarak değil, beceriksizlik olarak yorumlamak daha doğru olur. 
Kalesinde gördüğü pozisyonlarda da kaleci Sifakis'in iyi yer tutuşu önemliydi. 
Sonuç olarak galibiyetle dönülebilecek bir deplasmanı yine kazanamadan geçirmek Samsunspor'un ilerleyen haftalardaki durumu açısından endişe verici.
Bu pozisyonları da bu puanları da umarım ileride çok fazla aramayız...
 

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