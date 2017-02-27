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GAPDER'den polise tam destek

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GAPDER'den polise tam destek
Giresun Aşçılar ve Pastacılar Derneği (GAPDER) Başkanı Fırat Canikli ve Dernek Üyeleri, Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Giresun Aşçılar ve Pastacılar Derneği (GAPDER) Başkanı Fırat Canikli ve Dernek Üyeleri, Giresun İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Kon Federasyonu (TAŞKOPAN), Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (KARAPAFED) ile Giresun Aşçılar ve Pastacılar Derneği (GAPDER) tarafından ortaklaşa yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında dernekler, 'Polisimizin Yanındayız' dediler. 

TÜM HALKA DESTEK ÇAĞRISI
"Huzurumuz, güvenliğimiz ve geleceğimiz için mücadele eden polisimizin her zaman yanındayız" diyen GAPDER Başkanı Fırat Canikli, "Mahallemizde, iş yerimizde, trafikte görev yapan en yakınımızdaki polisimizle bir araya gelip onlarla her zaman bir bütün olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Başımız sıkıştığında, tehdit anında, korktuğumuzda bizler için ve bizim güvenliğimiz için hep orada olan polisimizin yanındayız. Siz de sadece sıkışınca polis demeyin, her an her zaman destek verin. Tüm halkımızı da polisimize destek olma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Cafer KIRKAYA / GİRESUN

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