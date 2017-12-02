  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 15 °C

Garaj Günlerinde İzdiham

» »
Garaj Günlerinde İzdiham
Yenibosna'da bulunan bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan Garaj Günleri başladı.

Yenibosna'da bulunan bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan Garaj Günleri başladı. Ünlü markaların, elektronik ev eşyalarından giyim kuşama kadar birçok ürününün bulunduğu Garaj Günleri'ndeki yüzde 90'a varan indirimleri gören vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.

Yenibosna'da bulunan bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan Garaj Günleri başladı. Birçok ünlü markanın bulunduğu Garaj Günleri'ndeki yüzde 90'a varan indirimleri gören vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu. Elektronik ev eşyalarından giyime çeşitli ürünlerin bulunduğu Garaj Günleri'nde1 TL'ye yastık, 5 TL'ye tişört ve 29.00TL'ye ayakkabılar yılbaşına özel indirimlerle satışa çıktı. Ürün çeşitliliği konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan Garaj Günleri profesyonel güzellik uzmanları ile cilt ve saç bakımını da indirimli fiyatlarla vatandaşlara sunuyor.Birbirinden çeşitli ürünlerin bulunduğu indirim günlerinde, cilt bakımının 90 TL yerine 20 TL, cilt gençleştirmenin ise 170 TL yerine 30 TL olduğunu gören vatandaşlar markaların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

'Fiyatlar beklediğimizden ucuz'

Garaj Günleri'nin indirim fırsatından yararlanan vatandaşlar ise, "Arkadaşlarımızla geldik, üçümüz de takım elbise aldık. Pantolon, gömlek derken bir baktık baya bir şeyler almışız. Aslında haberimiz yoktu, yolumuz düştü o şekilde geldik ama memnun kaldık, fiyatlar beklediğimizden iyi" ifadelerini kullandı.

'1 TL'lik yastık'

1 TL'ye yastık satan markanın görevlisi ise, "1 TL'lik yastıklarımız stoklarla sınırlı, çok az kaldı. Yastıklarımız anti bakteriyel ve anti alerjik yastıklarımız burada 1 TL. Gördüğünüz gibi rabet çok fazla, kasada kuyruk oluştu. Stoklarımız'da tükenmek üzere. Normal fiyatlarımız 15 TL ama biz Garaj Günlerine özel 1 TL'ye satıyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fethiye’de Aralık’ta Deniz Keyfi02 Aralık 2017 Cumartesi 15:08
  • Abhazya Dışişleri Bakan Yardımcısı Taniya: “İtalya’da Temsilcilik Binası Açtık. Ab Ülkelerinin Kapısını Araladık”02 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  • Üniversiteli Gençlerden Sokak Köpeklerine Gıda Desteği02 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  • Elazığ’dan Arakan’a Yardım Kampanyası02 Aralık 2017 Cumartesi 15:03
  • Çocuklar İçin Hafta Sonu Eğlenceleri Nata Vega’da02 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • Salihlili Gençlerden “İyilik Ağacı” Projesi02 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • İstanbul Boğazı’ndan Denizaltı Geçti02 Aralık 2017 Cumartesi 14:53
  • Bakan Zeybekci: "Sarraf Meselesi Türkiye’nin Karnını Ağrıtmaz"02 Aralık 2017 Cumartesi 14:48
  • Mhp İl Başkanı Avşar’dan 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı02 Aralık 2017 Cumartesi 14:48
  • İstanbullular, Yazdan Kalma Bir Gün Yaşadı02 Aralık 2017 Cumartesi 14:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti