Garip Yıldırım dualarla anıldı

Yıldırım Holding Kurucusu hayırsever işadamı merhum Garip Yıldırım, vefatının 40'ncı gününde evinin önünde okutulan Kuran-ı Kerim ve Mevlid-Şerif'le anıldı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ali Rıza, Yüksel ve Mehmet Yıldırım'ın babası merhum Garip Yıldırım, Atakum İlçesi'ndeki evinin önünde okunan Kuran-ı Kerim ve Mevlid-Şerifle anıldı. Yıldırım Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Garip Yıldırım, eğitime verdiği destek ile binlerce öğrencinin eğitim görmesine olanak sağlamış Samsunlu hayırsever bir işadamıydı.

Merhum Garip Yıldırım'ın, Samsun'un Atakum İlçesi'ndeki evinin bahçesinde gerçekleşen 40. gün mevlidine AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Erol Köroğlu, eski Gazi Belediyesi Başkanı Nihat Batur, Yıldırım'ın ailesi, yakınları, akrabaları, sevenleri ve iş adamları katıldı. Mevlid-Şerif'in ardından işadamı Yüksel Yıldırım, davete katılan tüm herkese teşekkür etti.