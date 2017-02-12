Garry İlk Kez İlk 11’de

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray'ın devre arasında PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İkinci yarıda oynanan Konyaspor, Karabükspor ve Akhisar Belediyespor mücadelelerinde oyuna hep sonradan dahil olan Garry Rodrigues, Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Tolga 3 ay sonra 11'de

Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Tolga Ciğerci de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Başarılı futbolcu, ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanmış ve formasından uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan Tolga, Kayserispor karşısında formasına kavuştu.