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Garson Olarak Geldi, Bodrum’da Uyuşturucu Sattı

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Garson Olarak Geldi, Bodrum’da Uyuşturucu Sattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde garsonluk yapan şahıs uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde garsonluk yapan şahıs uyuşturucu maddelerle yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

Gümbet Mahallesi'nde bir restoranda garsonluk yapan S. B.'nin uyuşturucu saatığı ihbarı üzerine Narkotik ekipleri tarafından takibe alındı. Polis ekipleri garson S.B.'nin iki kişiye uyuşturucu sattığı sırada operasyon yaptı. İki kişiye uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı. S. B.'nin üzerinde çıkan uyuşturucu meddelerin ardından evinde de arama yapan polis ekipleri 307 adet extacy hap ile 10.5 gr kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan S. B. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Garson Olarak Geldi, Bodrum’da Uyuşturucu Sattı

Garson Olarak Geldi, Bodrum’da Uyuşturucu Sattı

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