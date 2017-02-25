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Gasmek Türkiye’nin En İyi On Yemek Kursu Arasına Girdi

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Gasmek Türkiye’nin En İyi On Yemek Kursu Arasına Girdi
Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (GASMEK) tarafından ücretsiz verilen yemek kursu, Türkiye'nin en iyi 10 yemek kursu arasına girdi.

Gaziantep Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (GASMEK) tarafından ücretsiz verilen yemek kursu, Türkiye'nin en iyi 10 yemek kursu arasına girdi.

Gurme tarafından yemek yapmasını bilmeyenlere veya kendisini bu alanda geliştirmek isteyenlere tavsiye edilen kurslar arasında GASMER, Türkiye'nin en iyi 10 yemek kursu arasında seçildi. Gasmek listedeki ücretsiz verilen tek kurs oldu.

GASMEK, Gaziantep mutfağının UNESCO "Kreatif Şehirler Ağı"na girmesiyle aşçılık mesleğine artan ilgi nedeniyle bir taraftan aşçı yetiştirmeye devam ederken, diğer yandan kente özgü olan ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına da katkı sunuyor.

Gasmek kurslarında, kursiyerler yöresel lezzetlerin yanı sıra Türkiye ve dünya mutfağına ait yemekleri de öğrenme fırsatı yakalıyor. Her gün düzenli olarak verilen yemek eğitimini tamamlayan kursiyerler, aldıkları sertifikalarla çeşitli otel ve restoranlarda işe başlama imkanı da bulabiliyor.

Gasmek Türkiye’nin En İyi On Yemek Kursu Arasına Girdi

Gasmek Türkiye’nin En İyi On Yemek Kursu Arasına Girdi

Gasmek Türkiye’nin En İyi On Yemek Kursu Arasına Girdi

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