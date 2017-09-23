Gasp Makinesi Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da elektrikli bisiklet ve gasp için yaralama suçuna adı karışan ve sabıkasında gasp konusunda çok sayıda kaydı bulunan zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana'da elektrikli bisiklet ve gasp için yaralama suçuna adı karışan ve sabıkasında gasp konusunda çok sayıda kaydı bulunan zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, 11 Ocak'ta Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Abdulkadir Erkabdur Elkeyaman isimli çocuğun yanına yaklaşan Mustafa O., iddiaya göre çocuktan para istedi. Çocuğun para vermemesi üzerine çocuğu bıçakla bacağından yaralayan Mustafa O., gözden kayboldu.

İkinci olay ise Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa O. ve bir arkadaşı pompalı tüfekle Abdulsamet Öztürk isimli temizlik görevlisini korkutarak elektrikli bisikletini gasp etti. Olaydan kısa süre sonra Mustafa O.'nun arkadaşı gözaltına alınıp çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, O. ise yine izini kaybettirdi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Mustafa O. önceki gün gözaltına alındı.

Aynı suçtan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.