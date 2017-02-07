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Gasp Şüphelileri Kamerada

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Gasp Şüphelileri Kamerada
Çorlu'da bir süredir faaliyette olmayan akaryakıt istasyonuna sabaha karşı gelerek benzinlik çalışanını gasp etmeye çalışan 3 şüpheli, polisin kovalamacası...

Çorlu'da bir süredir faaliyette olmayan akaryakıt istasyonuna sabaha karşı gelerek benzinlik çalışanını gasp etmeye çalışan 3 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde yer alan ancak bir süredir faaliyette olmayan benzin istasyonunda yaşandı. Akaryakıt istasyonuna gelen silahlı soyguncular, görevlilerden istasyondaki bütün paraları vermesini istedi. Görevlilerin direnmesi üzerine çalıntı otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, olay yerine çağrılan polis ekipleriyle bir müddet kovalamaca yaşadı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan A.B. (30), Ş.G. (19) ve O.D. (19) isimli şüpheliler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin olayda kullandığı otomobilin çalıntı olduğunu da tespit eden polis ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya ve çalıntı otomobile de el koydu.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerden Ş.G.'nin 8, O.D.'nin de 4 ayrı suç kaydı olduğunu tespit etti.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından benzin istasyonuna silahlı soyguna teşebbüs ve oto hırsızlığı suçlamasıyla Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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