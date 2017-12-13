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Gasp Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

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Gasp Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi
Adana'da 2 kişinin motosiklet, cep telefonlarını ve paralarını gasp ettiği ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Adana'da 2 kişinin motosiklet, cep telefonlarını ve paralarını gasp ettiği ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece Eminağa Caddesi'ne gelen İbrahim A. (23) ve Mehmet Ö. (25), Hakan C. ve Gökhan Ş.'ye bıçak çekip motosikletlerini ve üzerlerinde bulunan para ile cep telefonlarını gasp edip kaçtı. Hakan C. ve Gökhan Ş, polise gidip şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği polisleri, İbrahim A. ve Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyete getirilip sorguya alınan zanlılar suçlamaları kabul etmedi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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