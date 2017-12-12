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Gaü Akademik Kadrosu Güçlenmeye Devam Ediyor

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Gaü Akademik Kadrosu Güçlenmeye Devam Ediyor
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Akademik kadrosunu, her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Akademik kadrosunu, her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

GAÜ Rektörlük binasında gerçekleşen törende, bünyesinde bulunan GAÜ Turizm ve Konaklama Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bozdağlar, GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak ve GAÜ Araştırma Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu'na Doçentlik Belgeleri, GAÜ Mimarlık Fakültesi Akademisyeni Dr. Damla Mısırlısoy'a ise Yardımcı Doçentlik belgesi Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk tarafından takdim edildi.

GAÜ Rekörü Öztürk yaptığı açıklamada, akademisyenlerin kendilerini sürekli olarak geliştirmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu yolda tüm kadrosunun gayret içerisinde olduğunu ifade etti. Öztürk, GAÜ bünyesinden özellikle son yıllarda çok fazla sayıda akademik yayın ve makalelerin yayımlandığını söyleyerek, bu doğrultuda fakültelerinin kalitesinin de arttığını ve daha kaliteli gençler yetiştirdiklerini bildirdi. GAÜ'nün her daim gelişim içerisinde olduğunu, Rektörülük ve Yönetim olarak tüm GAÜ ailesine bu yönde teşvik ve destek içerisinde olduklarını söyleyen Öztürk, doçentlik ve yardımcı doçentlik ünvanı alan akademisyenlere, başarılarının devamını diledi.

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