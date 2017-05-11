Gaün’de Innocampus Yatırımcı Buluşması

InnoCampus tarafından yürütülen, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından desteklenen "InnoCampus Girişim Hızlandırıcı...

InnoCampus tarafından yürütülen, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından desteklenen "InnoCampus Girişim Hızlandırıcı Programı", yatırımcı buluşmasıyla sona erdi.

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Siz cesaretli olun, hayal kurun. Biz hayallerinizi gerçekleştirecek ortamı hazırlayacağız. Hayal kurmazsanız size yapacak bir şeyimiz yok. İşte hayal kurdunuz biz de ortam hazırladık. İnşallah güzel inovatif fikirlerle birlikte ticarileşmeye yatkın ürünler ortaya çıkacak" dedi. Gaziantep Üniversitesinin 107 ayrı ülkeden öğrenciyi bağrında, gönlünde huzur içerisinde yaşatan bir üniversite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gür, "Sadece öğrencilik değil uluslararası öğrencilerimiz başta Suriyeliler olmak üzere burada kendi öğrencilerim gibi her türlü aktiviteye katılıyor. Bu proje sadece bizim öğrencilerimiz için değil uluslararası öğrenciler için de güzel bir projeydi. Hem kaynaştırdık, hem yarıştırdık hem de paylaşımı onlara öğrettik. Dolayısıyla hem spor hem sanat hem bilim hem teknoloji ve kültür anlamında kompleksi aynı sahada sunabilen, bunda da büyük başarı sağlayan bir üniversiteyiz. Bu beş gün içerisinde buralar her zaman cıvıl cıvıl olacak. Bu üniversitemizin hem uluslararası hem güvenli hem de çok boyutlu bir üniversite olduğunu tek alana hapsolmamış çok alanda aynı alanda program yapabilme becerisi olan kabiliyetli bir üniversiteyiz" şeklinde konuştu.

Programa üç ay önce Startup Hafta sonuyla başladıklarını belirten InnoCampus Kurucu Ortağı Mehmet Ünsal, seçilen 40 kişinin programa katıldığını ifade ederek,"48 saat boyunca pek fazla uyumadan fikirleri üzerine çalıştılar. Sonunda jürimiz 10 takımı programımıza seçti. 9 hafta boyunca fikirlerini geliştirmek için çalıştılar. Bu arada yeni teknolojileri öğrendiler. Üç boyutlu yazıcılarla kendilerine prototipler yaptılar ve bizim konteynerlerimizi güzel bir çalışma alanı bir ev gibi kabul ettiler. Fikirlerini çok güzel yerlere getirdiler" şeklinde konuştu.

Programa katılan 10 takıma 75 bin TL destek

Türkiye'nin ve dünyanın bir problemi olan mülteci meselesinde girişimciliğin iyi bir araç olarak olduğunu ifade eden Ünsal, "Yakın zamanda Birlikte Milletler Göç Örgütü ile bir işbirliği yaptık. Onlarla ortaklığımızla mülteci girişimcilik programı burada Gaziantep Üniversitesinin katkısıyla başlatmış oldu. Katılan takımların bazıları da Türkiye'ye gelen mültecilerden oluşuyor. Amacımız, bu arkadaşların güzel yenilikçi fikirlerin hayata geçirip Türkiye'deki istihdamı ekonomiye katkı sağlamaları. Bu 9 haftada gördüğümüz bir başka şey de, Türk ve Suriyeli arkadaşların kaynaştığı, ortak bir dil kurduğunu ve çok uluslararası bir ortam oldu. Uluslararası Göç Örgütü ile yaptığımız bu ortaklık kapsamında buradaki takımların iş fikirlerini hayta geçirmek üzere çok ihtiyaçları olduğunu düşündüğümüz bir başka destek de vermeye karar verdik. Programa katılan 10 takıma ihtiyaçlarına göre 75 bin TL'lik bir destek sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Göç Örgütünden Filiz Demir, "Bizim için bu projenin en önemli boyutu, Suriyeli ve Türk öğrencileri bir araya getirip kaynaştırmak ve geçim kaynaklarını görme imkanlarını artırmaktı. Bence bunun ilk boyutunu başardık ve bugünden sonra da umarım ikinci boyutunu başarırız. Herkesten aktif bir katılım vardı. Burada kurduğunuz arkadaşlıklar, iş birliği eminim devam eder" diye konuştu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hilmi Bayraktar ve Prof. Dr. Metin Bedir, GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu'nun da katıldığı GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, InnoCampus Girişim Hızlandırıcı Eğitimi sonucunda ortaya çıkan yenilikçi ve sıra dışı projelerin demoları melek yatırımcılara sunuldu.