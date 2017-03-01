Gaün’de Mimari Yarışma Projeleri Sergilendi

Gaziantep'te mimari yarışmadaki projelerin de yar aldığı toplam 65 proje, sergilendi.

Gaziantep'te mimari yarışmadaki projelerin de yar aldığı toplam 65 proje, sergilendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mimarlık Fakültesi, Gaziantep Mimarlar Odası ve Şehitkamil Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mimari Yarışma Projelerinin yer aldığı 65 proje Atatürk Kültür Sahnesi Fuaye Alanında sergilendi. Serginin açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin yanında bir katlı otopark projesi gerçekleştirdiklerini belirten Fadıloğlu, otoparkın içerisinde yakın tarihte elektrikli araçların dahi park ettiği noktada şarj edilebilecek ünitelerine kadar kendi özel trafosundan jeneratörüne, plaka tanıma sistemine kadar tüm otomasyonları yapılarak hizmet verdiğini ifade etti.

Yapılan betonarmenin üzerine yeşil alan, yetişmiş bir ağaç ve gölgelik elde etme imkanının olmadığını söyleyen Fadıloğlu, "Bu sefer park fonksiyonuna kavuşamadı ve bunu revize etme ihtiyacı hissettik. O zaman da geçmiş dönemki Sıkı Severoğlu ile başlattığımız sonra da Özgür Bey ile birlikte nihayete erdirdiğimiz bu yarışma organizasyonunu gerçekleştirdik. Yarışmada birinci olan firmayla irtibata geçtik. Onlarla uygulama projesinin startını verdik. Şu anda bunların mekanik, elektrik tesisatlarıyla birlikte anahtar teslimi proje çalışması yapılıyor. İnşallah en kısa sürede yapım ihalesine geçmiş olacağız"dedi. GAÜN Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özakça, sergi yarışmasının sadece bir mimari proje bulmanın da ötesinde fikirlerin bir araya gelip tartışılması, iyi ve güzelinin ortaya konulması ayrıca meslekte güzel başarılar elde etmiş kişilerin ödüllendirilmesi açısında çok önemli olduğunu vurguladı.

Şehir merkezinde bir kapalı otoparkın üzerine bir kültür merkezi yapılmasına şehrin çok ihtiyaç duyduğunu kaydeden Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Özgür Girişken, bu senaryoyla Şehitkamil Belediyesi'nin yola çıktığını söyledi. Öğrencilere oda çalışmalarına özellikle komisyonların çağrılarına daha yoğun şekilde katılmaları çağrısında bulunan Girşiken, yakın vakitte başlatmayı düşündükleri çalışmalardan birisinde öğrencilerden oluşan ekiplerin yarışma projelerine girmesi için gönüllü mimarların danışmanlık yapacağı ve bu projelerin yürütücülüğünü gerçekleştireceği gruplar oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Gürsoy'un da katılımıyla gerçekleşen Mimari Yarışma Projeleri Sergisi, 27 Şubat - 05 Mart 2017 tarihlerinde GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi Fuaye Alanında sergilenecek.