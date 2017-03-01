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Gaün’den, Rektör Karacoşkun’a Ziyaret

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Gaün’den, Rektör Karacoşkun’a Ziyaret
Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hilmi Bayraktar Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hilmi Bayraktar Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ile birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof, Dr. Mustafa Karacoşkun'u ziyaret etti. Rektör Karacoşkun'a görevinden başarı temennisinde bulunan GAÜN heyeti, 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mürsel Biçer'i de ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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