'Gayrimenkul sektöründe dünyanın çok gerisindeyiz'

Samsun'da gayrimenkul alanında değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sebo Gayrimenkul'ün Başkanı Sebahattin Gülçiçek, "Dünyada hızla gelişim gösteren sektör, Samsun'da geri kaldı. Yerel yöneticiler gayrimenkul sektörü ile yatırımlarını paylaşmalı" dedi

Türkiye'de ve dünyada hızla gelişim ve ilerleme gösteren gayrimenkul sektörünün Samsun'da geri kaldığına dikkat çeken Sebo Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Gülçiçek önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun'un özellikle dış yatırım anlamında Karadeniz'deki iller içerisinde maalesef son sırada olduğunu söyleyen Başkan Gülçiçek, "Bu kadar doğal ve tarihi güzelliklere sahip şehrin burada olması üzücü. Şehir top yekün harekete geçmeli ve hak ettiği yerlere gelmesi için el birliğiyle çalışılmalı" dedi.

FUARA DİKKAT ÇEKTİ

Gülçiçek açıklamasında şu ifadeler yer verdi; "Bu ay içerisinde 11. Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi, İstanbul'da düzenlenecek. Yeni gelişmekte olan inovasyon yaratan pazarlar için en geniş çaplı ve en etkili gayrimenkul yatırım ve geliştirme fuarıdır. Özellikle Körfez ülkelerinden başta Abu Dabi, Kuveyt, Katar olmak üzere Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai, Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak'tan gelecek seçkin yatırımcılar burada olacak.

YÖNETİCİLERE SESLENDİ

Buradan Samsun'da yaşayan, Samsun'u yöneten herkese sesleniyorum. Samsun'un kalkınması Samsun'un ilerlemesi ve gelişmesi bu fuarlardan geçiyor. Hep birlikte harekete geçelim ve Samsunumuza daha fazla yatırım çekelim. Samsun'da gayrimenkul sektörünü yönetenlerin bir vizyonu olmalı, bu vizyonu şehirle paylaşmalı ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmalı. Gayrimenkul yönetenlerin şehrin önünde olmalı ve yatırımlara yön vermeli. Bu doğrultuda hareket edilirse Samsun'u güzel günlerin beklediğini söylemek yanlış olmaz."