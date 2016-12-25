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Gayrimeşru Çocuklarını Çöpte Ölüme Atan Sanıklara 25’er Yıl Hapis Cezası İstendi

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Gayrimeşru Çocuklarını Çöpte Ölüme Atan Sanıklara 25’er Yıl Hapis Cezası İstendi
Bursa'da gayrimeşru olarak dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk ettiği öne sürülen genç kadın ile tornacı sevgilisine 25'er...

Bursa'da gayrimeşru olarak dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine atıp ölüme terk ettiği öne sürülen genç kadın ile tornacı sevgilisine 25'er yıl hapis cezası istendi.

Merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde erkek arkadaşı Sezai D. (39) ile yaşayan Çiğdem Ş. (20), 20 Ocak'ta evde kendi kendine doğum yaptı. Tuvalette gerçekleşen doğumun ardından kordon bağını kesen Sezai D.'nin, erkek bebeği bir çöp poşetinin içine koyarak evin çatı katına çıkardığı, 12 saat sonra bebeği gece saatlerinde, Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir çöp kutusuna atarak olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü. Kanaması devam ettiği için Çekirge Devlet Hastanesi'ne giden Çiğdem Ş.'nin şüpheli hareketleri üzerine polis soruşturma başlatmış ve iki sevgili tutuklanmıştı.

"Çöp konteynerine attım"

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "ihmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Çiğdem Ş. ile Sezai D.'nin yargılanmasına devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Sezai D., "Hamile olduğundan haberim yoktu. Tuvalete gitti. Bir süre sonra çıktı. Tuvalet taşının üzerine düşen bebek ölüydü. Çöp poşetine koydum. Koridora bıraktığım çöp poşetini üst kata çıkardım. Çiğdem akrabalarına gittiğinden dolayı ben de evde alkol aldım. Gece saat 01.00 sıralarında Çiğdem'in eve gelmeyeceğini anlayınca poşeti eski Yalova yolunda bir çöp konteynerine attım. Eve geri döndüm. Çiğdem hastaneye gidince olay ortaya çıktı. Çiğdem'i doğum yaparken görmedim. Bebeğin canlı mı, cansız mı olduğunu bilmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"Sezai makasla çocuğun kordonunu kesti"

Yenişehir Cezaevi'nden SEGBİS kamera sistemiyle duruşmaya katılan Çiğdem Ş. ise daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Sezai ile birlikte yaşıyordum. Uyuşturucu ve sigara kullanmaz iken, Sezai'nin sayesinde başladım. Birlikte yaşarken cinsel ilişkilerimiz oldu. İlk zamanlar hamile olduğumu anlamadım. Son zamanlarda hamile olduğumu bildiğim için alkol ve sigara almıyordum. Hamile olduğumu Sezai'ye söyledim. Sezai, alkolün etkisiyle karnımın üzerine oturdu. Evden çıkmıyordum. Çocuğu dünyaya getireceğimi söyledim. O da arkadaşına telefon ederek çağırdı. Ben tuvalete girince, yeniden arkadaşını arayıp gerek kalmadığını söyledi. Ayakta çocuğu dünyaya getirdim. Aşırı kan kaybım vardı. O da makasla çocuğun kordonu kesti. Ben kendimi daha sonra banyoya attım. Baygınlık geçirdim. Kendime geldiğimde gece eve çağırdığım yakınlarımla hastaneye gittim. Ameliyata aldılar. Bebek dünyaya getirdiğimi söyledim. Sezai bana, "Beni bu olaya karıştırma. Çocuğun başkasından olduğunu söyle. Ben sana yardım ederim" dedi" şeklinde konuştu.

Savcı 25 yıl istedi

Canlı dünyaya gelen bebeğin kan kaybından dolayı ölümüne neden olan sanıklara cumhuriyet savcısı mütalaasında, önce müebbet, daha sonra 25 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine davayı karara bağlamak için ileri bir tarihe erteledi.

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