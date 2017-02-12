GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA

Samsun'da konut ve işyerlerini, hastaneleri buz kestiren 'gaz kabusu' için açıklama yapan İbrahim Şahin, gaz kesintisine yol açan olayla ilgili idari ve adli takip yapılacağını bildirdi

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun'da meydana gelen doğalgaz kesintisiyle ilgili bir açıklama yaptı. Vali Şahin, "11 Şubat 2017 tarihinde gece 03.30 saatinde Kirazlık mevkiinde sondaj çalışması esnasında doğalgaz hattına karayollarının hasar vermesi neticesinde Samsun’da gaz kesilmiştir. Bugün (dün) saat 10.00 itibariyle hasar giderilmiş, kaynak işlemleri bitirilmiş, röntgen çekilmiş ve sorun olmadığı görülerek şebekeye gaz pompalanmaya başlanmıştır" dedi.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Şahin, "Dün saat 12.00 gibi borulardaki basıncın yeterli düzeye çıkacağı beklenmekte olup, 12.00'den itibaren başta hastaneler olmak üzere yurtlar ve konutlara gaz verilmeye başlanacaktır. Tüm Samsun'lu hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimle bu olumsuzluğa sebep olanlar hakkında gerek idari, gerek adli tüm işlemlerin takip edilerek gereğinin yapılacağı bilinmelidir. Gece-gündüz özveriyle çalışarak sorunun çözülmesi aşamasında katkı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Vali İbrahim Şahin, iki gündür gaz kesintisine yol açan arızanın neden oluşu ile ilgili idari ve adli işlem yapılacağını, bu soğuk günlerde Samsun halkına reva görülen bu olayın hesabının sorulacağını belirtti.